Suspeito de estuprar menino e aliciar crianças é preso em Campo Grande

Homem de 36 anos foi denunciado após menino de 11 anos desaparecer
Caso foi registrado na Cepol / PCMS
Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Civil, nesta terça-feira, 2, por suspeita de abuso sexual contra um menino de 11 anos, em Campo Grande. A polícia também investiga o aliciamento de adolescentes e crianças para a residência do rapaz.
Segundo a polícia, a mãe procurou a delegacia após o filho sair de cada, no Jardim Noroeste, e não retornar. Ela iniciou buscas pelo bairro, com amigos, vizinhos e familiares.
Logo após o registro da ocorrência, a mãe recebeu uma ligação de um vizinho informando que ele havia chegado em casa em um veículo de aplicativo. Ao conversar com o filho, ele relatou que havia passado a noite no apartamento de um conhecido de seu amigo, desde as 21h do dia anterior, onde consumiram bebidas alcoólicas, energéticos e ouviram música. Relatou ainda que, em determinado momento, o autor praticou atos libidinosos com ele.
Após ouvir o relato do filho, a mãe se dirigiu imediatamente à DEPAC CEPOL para solicitar apoio e relatar o ocorrido. O delegado plantonista, juntamente com o investigador, acompanhou a mãe e a vítima até o local indicado pelo adolescente.
No apartamento, o investigador e o delegado encontraram o suspeito, que foi conduzido à Delegacia para prestar esclarecimentos. Na presença das autoridades, o adolescente confirmou os abusos e relatou que o amigo frequenta o local com outros colegas, e que o suspeito costuma atrair crianças à residência.
A Polícia Civil apreendeu no local equipamentos eletrônicos, como notebooks, tablets, celulares e câmeras de vigilância, que serão encaminhados à perícia.
A vítima descreve o suspeito como alguém que oferecia comida, videogame, piscina e bebidas alcoólicas para criar um ambiente de confiança, facilitando a prática de abusos.
Ele foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e o delegado representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Bairro Santa Emília
Yuri Ramires tinha passagem por estupro e estava em prisão domiciliar
Serviços
A interrupção ocorre devido ao fim do contrato com a antiga prestadora de serviço
Serviços
Os projetos serão viabilizados por meio de emenda parlamentar
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS