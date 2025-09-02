Acessibilidade

02 de Setembro de 2025 • 22:14

Polícia

Suspeito de estuprar menino e aliciar crianças é preso em Campo Grande

Homem de 36 anos foi denunciado após menino de 11 anos desaparecer

Redação

Publicado em 02/09/2025 às 19:05

Caso foi registrado na Cepol / PCMS

Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Civil, nesta terça-feira, 2, por suspeita de abuso sexual contra um menino de 11 anos, em Campo Grande. A polícia também investiga o aliciamento de adolescentes e crianças para a residência do rapaz.

Segundo a polícia, a mãe procurou a delegacia após o filho sair de cada, no Jardim Noroeste, e não retornar. Ela iniciou buscas pelo bairro, com amigos, vizinhos e familiares.

Logo após o registro da ocorrência, a mãe recebeu uma ligação de um vizinho informando que ele havia chegado em casa em um veículo de aplicativo. Ao conversar com o filho, ele relatou que havia passado a noite no apartamento de um conhecido de seu amigo, desde as 21h do dia anterior, onde consumiram bebidas alcoólicas, energéticos e ouviram música. Relatou ainda que, em determinado momento, o autor praticou atos libidinosos com ele.

Após ouvir o relato do filho, a mãe se dirigiu imediatamente à DEPAC CEPOL para solicitar apoio e relatar o ocorrido. O delegado plantonista, juntamente com o investigador, acompanhou a mãe e a vítima até o local indicado pelo adolescente.

No apartamento, o investigador e o delegado encontraram o suspeito, que foi conduzido à Delegacia para prestar esclarecimentos. Na presença das autoridades, o adolescente confirmou os abusos e relatou que o amigo frequenta o local com outros colegas, e que o suspeito costuma atrair crianças à residência.

A Polícia Civil apreendeu no local equipamentos eletrônicos, como notebooks, tablets, celulares e câmeras de vigilância, que serão encaminhados à perícia.

A vítima descreve o suspeito como alguém que oferecia comida, videogame, piscina e bebidas alcoólicas para criar um ambiente de confiança, facilitando a prática de abusos.

Ele foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e o delegado representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva.

