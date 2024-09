Suspeito de estupro contra bebê é preso em flagrante cidade de MS

Viatura da Polícia Civil / Divulgação

Nesta sexta-feira (27), um homem de 28 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil por suspeita de estupro contra um bebê de dois, no interior de Mato Grosso do Sul.

Segundo a polícia, o Conselho Tutelar foi informado pelo médico plantonista do hospital municipal de que uma criança poderia ter sido vítima de abusos sexuais. Policiais militares realizaram a prisão do suspeito e o conduziram à delegacia.

O médico informou que a genitália da criança estava com graves ferimentos, com hemorragia e havia outras lesões em seu corpo, conforme laudo.

Em interrogatório ao delegado, o suspeito negou os fatos, contudo, todos os elementos apontam para o suspeito.

A mãe acompanhou a criança até o hospital em Campo Grande, em razão a gravidade das lesões.

Uma equipe policial civil, em conjunto com a perícia, foi até o imóvel onde teriam ocorrido os fatos. No local foi apreendida uma fralda com sangue e um lençol que havia sido descartado no lixo.

O indivíduo permanece preso e aguarda audiência de custódia. Mais detalhes serão oportunamente informados após a conclusão do inquérito policial.

*A identificação da cidade é ocultada em sigilo à vítima.