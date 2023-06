Populares agridem suspeito de estupro de vulnerável

Imagem Ilustrativa

Durante a madrugada de domingo, dia 4, um homem foi agredido por populares após ele tentar estuprar uma adolescente de 13 anos. As agressões começaram com a mãe da garota, segundo as informações a mulher golpeou o homem com o capacete.

A vítima e a mãe estavam em uma conveniência quando elas começaram a discutir, após a briga a menina disse que iria ir embora para casa e durante o trajeto o suspeito apareceu oferecendo uma carona, a menina disse ter recusado, mas o homem a obrigou entrar no veículo.

Durante o trajeto, o homem entrou em uma oficina e tentou beijá-la a força, durante a agressão o suspeito acabou passando a mão nas pernas da vítima.

Assustada com a situação, a jovem pediu para que o suspeito a levasse embora, quando ele passou em frente a conveniência a jovem pediu para ele parar ou ela iria pular do carro.

Ao retornar para casa em companhia da mãe, a jovem disse que o autor teria voltado para a conveniência, então as duas voltaram para o local e quando a vítima mostrou o suspeito as agressões começaram, além da mãe da vítima, outras pessoas também agrediram o rapaz.

Ele precisou ser levado para o pronto-socorro de Aquidauana, e em seguida encaminhado para a delegacia de Anastácio aonde vai responder por estupro de vulnerável.