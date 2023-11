Suspeito de estupro em córrego de Coxim é preso

Viatura da Polícia Civil / Divulgação/Polícia Civil

Um jovem de 25 anos foi preso nesta segunda-feira, 30, após investigação de estupro contra uma adolescente de 16 anos, em um córrego de Coxim. Após o crime, o suspeito fugiu da região.

Conforme a denúncia, na madrugada de sábado, 28, o plantão da 1ª Delegacia foi informado sobre o abuso sexual, próximo ao Córrego Fortaleza. A vítima foi apresentada na Delegacia pela Polícia Militar e imediatamente passou por exame de corpo de delito, que constatou a veracidade da denúncia.

O suspeito, no entanto, fugiu logo após a prática do crime e não foi localizado naquele momento. Com isso, foi realizada a instrução probatória preliminar, inclusive com a escuta especializada da adolescente e representada pela prisão preventiva do suspeito.

O mandado foi expedido judicialmente na noite de ontem e cumprido na manhã de hoje pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Coxim. O suspeito será ouvido em interrogatório e encaminhado, em seguida, ao Estabelecimento Penal Masculino de Coxim.