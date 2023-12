Suspeito de execução em Corumbá é encontrado morto na fronteira

Polícia boliviana vai investigar o caso / Diario Corumbaense

O corpo de Júlio Cesar de Oliveira Pereira, conhecido como Chatubinha, foi encontrado morto nesta quarta-feira, 13, em uma área de mata próximo à estrada de Puerto Suarez e Puerto Quijarro, na fronteira entre Bolívia e Corumbá. O rapaz seria suspeito de envolvimento na execução de Sander Rony Mota da Silva, 23 anos.

Segundo o site Diário Corumbaense, o corpo foi encontrado a cerca de 300 metros da estrada Bioceânica. Júlio estava sem documentos, mas teria sido identificado pelas tatuagens. Haviam três perfurações no corpo de arma de fogo calibre 9 milímetros.

A Polícia Civil confirmou a identidade, no entanto, as investigações do assassinato ficarão com a Polícia Boliviana, já que o crime teria acontecido no lado boliviano. Júlio estava sendo investigado pela morte de Sander Rony. O caso aconteceu no dia 24 de outubro deste ano.

Conforme a polícia, Sander estava em um Celta de cor cinza quando dois homens chegaram em uma motocicleta e fizeram os disparos. Ao menos cinco cápsulas foram encontradas no chão. O rapaz, que usava tornozeleira eletrônica, morreu antes de o socorro chegar.