Suspeito de executar homem em posto de combustível se entrega à polícia

Segundo o Jornal Midiamax, o rapaz se apresentou na 6ª delegacia de polícia no dia 1º de dezembro, acompanhado de uma advogada, porém como havia mandado de prisão em aberto por conta do crime, ele ficou preso.

Suspeito de assassinar a tiros Francisco Anderson Costa Silva, de 38 anos, de entregou à Polícia Civil, após mais de um mês do crime, em um posto de combustível na Vila São Jorge da Lagoa, em Campo Grande. O jovem de 21 anos está preso.

O acusado do crime é motoentregador, mora no Guanandi e que é usuário de drogas. Os detalhes e a motivação do crime não foram divulgados pela polícia.

De acordo com o site, o jovem não tem boa convivência na Penitenciária de Segurança Máxima, nem IPCG ou Ptran, por isso foi decretado que cumprisse a prisão temporária na cela da Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada).

A defesa teria solicitado que o encaminhassem para a gameleira, por ele reclamar das condições precárias de higiene da cela, mas o pedido foi negado pela Justiça. O juiz que faz parte da comissão das Varas de Execução Penal e da fiscalização das delegacias afirmou que não tem conhecimento dessa precariedade e que vai analisar, porém o suspeito deve cumprir a pena na cela da delegacia.