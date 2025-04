Suspeito de furtar R$ 3 mil em ferramentas é preso em Iguatemi

Ferramentas recuperadas / Divulgação

Na manhã desta terça-feira, 2, a Polícia Civil de Iguatemi prendeu em flagrante um homem responsável por furtar diversas ferramentas de um caminhão durante a madrugada. O prejuízo para a vítima foi estimado em R$ 3.000,00. Além disso, o autor tentou roubar o veículo que estava no local, mas não obteve êxito, pois o automóvel estava sem bateria.

Após o crime, o SIG (Setor de Investigações Gerais) da Delegacia local iniciou diligências para identificar o criminoso, utilizando as imagens dos sistemas de segurança dos locais. A busca resultou na localização do suspeito no Terminal Rodoviário de Iguatemi.

As ferramentas furtadas foram recuperadas e devolvidas à vítima. O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia de Iguatemi para as providências cabíveis. Ele vai responder por furto Majorado pelo repouso Noturno e Furto Majorado pelo Repouso Noturno na forma tentada.

A Polícia Civil de Iguatemi solicita que, em caso de informações sobre crimes, a população entre em contato pelo telefone (67) 3471-1372.