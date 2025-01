Suspeito de furto de joias é preso em Miranda

Itens recuperados / Divulgação

Um homem de 50 anos foi preso em Miranda, após ser abordado pela Polícia Militar por suspeita de furto. O caso teve início quando um morador acionou o número 190, após notar um usuário de drogas com uma bicicleta vermelha.

O furto teria ocorrido na quarta-feira, 1º de janeiro. Durante a abordagem, a PM encontrou com o suspeito dois anéis e uma parte de um brinco, além de uma carteira com documentos de outras pessoas e cartões de crédito. O homem alegou que os objetos haviam sido encontrados no lixo e que a bicicleta tinha sido emprestada por um conhecido.

Diante dos itens apreendidos e das circunstâncias, o suspeito foi encaminhado para a delegacia, onde a investigação continuará.