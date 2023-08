Suspeito de furtos em casas de Maracaju e Sidrolândia é preso em Bonito

Itens apreendidos / Foto: Divulgação

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em Bonito pela Polícia Civil após invadir uma residência na quarta-feira, 9. O suspeito é acusado de furtar outras quatro residências em Maracaju e Sidrolândia.

Uma vítima testemunhou o rapaz pulando o muro da residência e acionou a polícia. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o autor tentando fugir, saltando pelos muros das casas, no entanto, foi rapidamente detido por um dos agentes que estavam fazendo vigilância externa.

Durante a abordagem, foi encontrada uma arma de fogo, calibre 380, municiada com 14 cartuchos no carregador. O homem confessou ter furtado a arma de uma das residências antes de tentar escapar com ela na cintura.

As investigações revelaram que o suspeito invadiu as residências pulando muros e arrombando portas e janelas de vidro. Ele já havia separado diversos itens de valor, como joias, perfumes, videogames, roupas, calçados e outros em malas e mochilas, deixando-os nos fundos do terreno da última residência invadida.