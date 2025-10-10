Suspeito de furtos em série é preso em Ladário pela Polícia Civil

Delegacia da Polícia Civil de Ladário / PCMS

A Polícia Civil de Ladário prendeu, na manhã desta sexta-feira (10), um homem de 29 anos suspeito de praticar diversos furtos qualificados na cidade. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça após investigação conduzida pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) da delegacia local.

Um dos crimes atribuídos ao suspeito ocorreu no dia 16 de setembro, quando um comércio no bairro Boa Esperança foi arrombado durante a madrugada. Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem destrói a fechadura com uma barra de ferro e entra no local, de onde foram levados fones de ouvido, mochilas, caixas de som, relógios e outros objetos.

Com base nas imagens e diligências, a equipe policial identificou o suspeito, que, segundo a Polícia Civil, já é conhecido por outras ocorrências de furto e roubo. Ainda conforme a investigação, entre os dias 12 e 14 de setembro, ele teria invadido um imóvel no bairro Santo Antônio, furtando fios, cabos e uma roçadeira.

A Polícia Civil informa que o homem tem histórico de reincidência e que a prisão representa uma resposta ao aumento dos crimes patrimoniais na cidade. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

A população pode contribuir com as investigações por meio de denúncias anônimas pelo telefone (67) 3226-1090. O sigilo é garantido.

