Suspeito de furtos morre esfaqueado durante briga em MS

Maylson Lopo / Coxim Agora

Um homem de 37 anos morreu, na noite desta segunda-feira, 25, após ser esfaqueado durante uma discussão com um suspeito, ainda não identificado.

O caso ocorreu no bairro Vila Bela, em Coxim, onde a vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.

Segundo informações do site Coxim Agora, o homem teria se envolvido em uma discussão e, ao ser atingido, saiu do local e pediu ajuda a moradores da região.

Assustados com a gravidade da cena, a maioria dos vizinhos se escondeu em casa e então o homem caiu no meio da rua, com um ferimento grave no peito devido à facada.

Pouco tempo depois ele foi socorrido por uma equipe do Samu Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi levado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso segue sendo investigado pela polícia civil como homicídio a fim de identificar o autor do crime.