Suspeito de homicídio é preso em Corumbá após mais de um mês foragido

Homem é investigado pelo assassinato de jovem, ocorrido em agosto no bairro Popular Nova
Delegacia da Polícia Civil de Corumbá / PCMS
A Polícia Civil de Corumbá, em ação conjunta com a Polícia Militar do 6º Batalhão, prendeu nesta terça-feira (17) um homem de 22 anos suspeito de envolvimento no homicídio que vitimou Victória Roberta de Miranda Rodrigues, de 21 anos.
O crime ocorreu em 11 de agosto no bairro Popular Nova e teve grande repercussão devido à brutalidade do ato e à ocultação do corpo da vítima em uma área de matagal.
O suspeito estava foragido desde a data do crime e foi localizado após levantamentos de inteligência realizados pelas equipes de investigação. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido a pedido da Polícia Civil, que foi cumprido com apoio da Polícia Militar.
A prisão é considerada um avanço significativo no processo de investigação e no caminho para a responsabilização do autor. Segundo a Polícia Civil, os trabalhos continuam com o objetivo de esclarecer todos os detalhes do caso e reunir provas que confirmem a autoria e motivação do crime.
Em nota, as forças de segurança reforçaram o compromisso com a apuração rigorosa de crimes graves e com a garantia de justiça às vítimas e seus familiares.
