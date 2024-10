Suspeito de homicídio é preso em Guia Lopes da Laguna

Delegacia de Guia Lopes da Laguna / Divulgação

Um jovem de 21 anos foi preso na última quarta-feira, 9, por participar de um homicídio há três semanas no Centro de Guia Lopes da Laguna.

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Guia Lopes Da Laguna, com apoio da 1ª DP de Jardim e do 11º Batalhão da Polícia Militar, cumpruiu o mandado judicial de Prisão Preventiva.

Após a colheita de demais provas e elementos de convicção no curso da investigação, a Polícia Civil representou pela Prisão Preventiva do indivíduo, a qual contou com parecer favorável do Ministério Público, sendo deferido pelo juízo da 1ª Vara da de Jardim. Desse modo, o investigado foi preso e encaminhado à sede da Polícia Penal em Jardim (Estabelecimento Prisional Máximo Romero), onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça seu compromisso junto à sociedade em reprimir todos os criminosos que praticam atos hediondos, garantindo segurança pública de qualidade aos cidadãos sul-mato-grossenses.