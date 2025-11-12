Suspeito de homicídio em Miranda é preso em menos de 24 horas

suspeito apresentou contradições, mas acabou confessando o crime / Divulgação

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Miranda, na manhã desta quarta-feira (12), menos de 24 horas após o homicídio que vitimou um homem de 42 anos, no bairro Nossa Senhora Aparecida. O crime ocorreu na noite anterior, quando a vítima foi encontrada sem vida na Rua Cândido Ramires, com ferimentos provocados por faca.

Assim que a ocorrência foi comunicada pela Polícia Militar, equipes da Delegacia de Miranda iniciaram as investigações. Uma testemunha ocular relatou ter visto o momento em que o suspeito perseguiu e esfaqueou a vítima, fugindo logo em seguida de bicicleta, vestindo um casaco vermelho e preto.

Com base nas informações, os investigadores analisaram imagens de câmeras de segurança que mostraram a perseguição e, minutos depois, o suspeito trafegando pela Rua Nova. As diligências foram intensificadas e, por volta das 11h, o homem foi localizado na Rua Benjamin Constant, tentando fugir, mas acabou contido pelos policiais.

Durante o interrogatório, o suspeito apresentou contradições, mas acabou confessando o crime. Ele afirmou ter agido motivado por um desentendimento relacionado ao furto de pequenas porções de droga e disse que arremessou a faca usada no rio após o ataque.

O homem foi autuado por homicídio qualificado por motivo torpe e permanece preso à disposição da Justiça. A pena prevista para o crime varia de 12 a 30 anos de reclusão.

