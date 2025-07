Suspeito de latrocínio no Piauí é preso na zona rural de Terenos

Prisão na zona rural da cidade / PCMS

A DERF (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos) prendeu um homem suspeito de envolvimento em um latrocínio ocorrido em agosto de 2012, na cidade de Teresina (PI). A prisão aconteceu na zona rural de Terenos.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava foragido desde a data do crime, quando teria participado do assalto que resultou na morte de um comerciante na capital piauiense. À época, ele teria agido em conjunto com um adolescente, que foi apreendido dias depois. O jovem, segundo as autoridades, confessou o crime e indicou o envolvimento do comparsa, também identificado por meio de imagens de câmeras de segurança.