Suspeito de latrocínio se entrega à polícia em Corumbá

Delegacia da Polícia Civil de Corumbá / PCMS

De acordo com as investigações da SIG (Seção de Investigações Gerais), a vítima foi encontrada morta com sete facadas na estrada vicinal da Bocaina, na zona sul da cidade. Inicialmente tratado como homicídio, o caso foi reclassificado como latrocínio após a constatação do roubo de um celular e de um piercing de ouro.

Um homem de 27 anos se apresentou, na manhã desta segunda-feira, 4, na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, após ter sua imagem divulgada em um cartaz de procurado. Ele é suspeito de envolvimento em um latrocínio ocorrido no último dia 25 de julho, que resultou na morte de um homem de 34 anos. O suspeito foi preso após comparecer voluntariamente à delegacia.

As apurações indicam que a vítima foi abordada pelo suspeito e dois adolescentes, de 17 anos, em uma conveniência no bairro Centro América. Segundo testemunhas, ela teria aceitado entrar em um veículo Ford Escort, acreditando que receberia uma carona. A vítima era conhecida por evitar contato com pessoas desconhecidas.

Ainda segundo a polícia, o trio inicialmente planejava roubar uma motocicleta, mas, sem encontrar uma oportunidade, acabou escolhendo a vítima. Após conduzi-la até a estrada da Bocaina, o homem desferiu as facadas, mesmo diante da tentativa da vítima de se defender. O autor teria ficado com ferimentos no rosto durante o ataque.

Os dois adolescentes envolvidos já haviam sido apreendidos anteriormente e prestaram depoimentos confirmando a participação no crime. As investigações continuam para o completo esclarecimento do caso.

