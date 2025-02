Suspeito de manter família refém em 2024 morre em confronto

Divulgação

Um homem de 42 anos morreu, na manhã desta sexta-feira (21), após entrar em confronto com policiais da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF) durante o cumprimento de um mandado de prisão no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

O suspeito, armado, reagiu à abordagem e foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

O homem era investigado por um assalto ocorrido em dezembro de 2024, quando invadiu um apartamento na Avenida Afonso Pena e manteve uma família refém, incluindo uma criança de 11 anos.

Ele torturou psicologicamente as vítimas e roubou dinheiro em moedas estrangeiras, joias e quatro armas de fogo.

Durante as buscas na casa do suspeito, a polícia encontrou cerca de dois quilos de maconha, outra arma de fogo e itens roubados da família.

Investigação e fuga

A DERF identificou que, após o crime, o homem fugiu para o interior de São Paulo, onde usou o dinheiro roubado para comprar bens e tentar vender as armas. Com base nas provas, a Justiça autorizou sua prisão preventiva e mandados de busca e apreensão em Mirandópolis (SP). No entanto, ele já havia deixado a cidade.

As investigações apontaram que o suspeito retornou a Campo Grande com a intenção de cometer novos crimes. Policiais monitoraram sua movimentação até localizá-lo nesta sexta-feira, quando houve o confronto.

O homem acumulava uma extensa ficha criminal em São Paulo, iniciando sua trajetória criminosa em 2003. Entre os crimes, ele participou de um assalto brutal em Piedade (SP), onde, junto com comparsas, rendeu oito pessoas, espancou uma jovem com coronhadas e ateou fogo no dono da casa. Ele também ameaçou incendiar a esposa da vítima caso não encontrassem mais bens de valor.