Suspeito de matar anastaciano se entrega a polícia em Sidrolândia

Elivelton Jorge da Silva / Divulgação

O suspeito de matar o anastaciano Elivelton Jorge da Silva, de 24 anos, se apresentou na terça-feira, dia 17, na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia (MS).

Conforme a polícia, a vítima estava em casa quando foi chamada no portão pelo suspeito. Ao sair para ver quem era, Elivelton foi alvejado com disparo de arma de fogo na região do tórax esquerdo, próximo ao ombro.