Suspeito de matar companheira a facadas em Rio Verde se entrega à Polícia Civil

Cartaz divulgado pela Polícia Civil antes de Jucimar se entregar / Divulgação/PCMS

Jucimar Amaral Delmondes, de 55 anos, suspeito de assassinar a companheira, Nathalia Rodrigues Nogueira, de 26 anos, entregou-se à Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (07), em Rio Verde de Mato Grosso. Acompanhado por um advogado, ele compareceu espontaneamente à delegacia do município, onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido.

A apresentação ocorreu um dia após a Polícia Civil divulgar a fotografia de Jucimar em um cartaz de procurado. Após os procedimentos legais, ele permaneceu à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, durante as investigações foram realizadas diversas diligências, incluindo a coleta de depoimentos de testemunhas e a análise de imagens de câmeras de segurança, que contribuíram para o esclarecimento do caso.

De acordo com as investigações, Nathalia foi atingida por cerca de cinco golpes de faca, que atingiram as costas e um dos braços. O crime aconteceu na presença dos dois filhos da vítima, de 09 e 05 anos.

Equipe do Samu constatou a morte de Nathalia Rodrigues Nogueira, 26 anos, ainda no local do crime - Reprodução/Rio Verde News

O crime

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 03h30 de quinta-feira (06), após uma denúncia informando que havia uma mulher caída ao solo, aparentemente sem sinais vitais, em uma residência localizada no bairro Cohab, em Rio Verde de Mato Grosso.

No local, os policiais encontraram Nathalia com perfurações provocadas por arma branca. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e confirmou a morte ainda na residência. Em seguida, a área foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Ainda conforme o boletim, uma testemunha relatou ter ouvido uma discussão no imóvel e, ao verificar o que ocorria, encontrou a jovem caída, acionando socorro. Outras duas testemunhas informaram aos policiais que receberam uma ligação de Jucimar logo após o crime. Segundo os relatos, ele afirmou ter "feito uma besteira" antes de fugir do local em uma motocicleta prata.

Após a perícia, o corpo da vítima foi encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Coxim para exames necroscópicos. O caso foi registrado como feminicídio na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima, qualificadora prevista na legislação brasileira.

Com a morte de Nathalia, Mato Grosso do Sul chegou ao 21º feminicídio registrado em 2026, sendo o quinto caso contabilizado em apenas uma semana e o oitavo em menos de um mês.