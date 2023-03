Suspeito de matar ex-mulher a facadas é preso em Ribas do Rio Pardo

Homem foi preso / RioPardoNews

Homem de 25 anos suspeito pelo feminicídio da ex-mulher Daniele Alves Veloso, de 28 anos, nesse domingo (19), foi preso em flagrante, na tarde desta segunda-feira (20), em Ribas do Rio Pardo.

Ele estava escondido em uma mata da cidade, informou o Topmidianews. A investigação do caso é chefiada pela delegada Thaina Andrezza de Souza Borges, de Ribas do Rio Pardo, que deve trazer mais detalhes sobre a prisão após o suspeito ser interrogado.

O suspeito era marido da vítima e não aceitava o fim do relacionamento entre eles. Na tarde de ontem, ele invadiu a casa da vítima e desferiu pelo menos seis golpes de faca contra ela, deixando-a em estado grave.

Assim que cometeu o crime, ele deixou a casa e sequestrou sua filha, de 2 anos, fruto do relacionamento com Daniele - a criança foi encontrada horas mais tarde na casa dos pais do suspeito, pela Polícia Militar.

Familiares confirmaram que a vítima vivia um relacionamento difícil e sofria constantes ameaças e agressões. A vítima já havia pedido medida protetiva contra o ex-companheiro após registrar uma ocorrência de ameaça e vias de fato e outra ocorrência em Água Clara, conforme detalhado pela delegada Thaina.

O caso

Após ser esfaqueada, Daniele foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e resgatada em estado grave, sendo encaminhada para o Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues. A equipe médica tentou reanimar a vítima, mas ela morreu na sala de emergência.