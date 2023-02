Suspeito de matar homem a tiros se apresenta à polícia

O crime aconteceu na garagem da casa da vítima / Divulgação Ivinotícias

Um homem suspeito de matar outro a tiros, no último sábado (28), se apresentou à polícia na quarta-feira (1°) e acabou ficando preso.

O crime aconteceu na garagem da casa da vítima no Bairro Itaporã, em Ivinhema.

O suspeito chegou a fugir logo depois do crime. Ele teria ido até a casa da vítima, por volta das 14h do sábado, com um revólver calibre 38 e após breve discussão efetuou ao menos cinco tiros contra o homem que morreu antes do socorro chegar.

Ele acabou sendo identificado por equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) e o delegado responsável pelo caso representou pela prisão preventiva que foi deferida pela Justiça.

Em depoimento, ele chegou a alegar que estava sendo ameaçado pela vítima e que a arma de fogo foi jogada fora, porém afirmou não lembrar onde. O caso continua sendo investigado.