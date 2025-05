Suspeito de matar homem atropelado em Maracaju é preso

Polícia Civil de Maracaju / Divulgação

Na manhã deste sábado (10), a Polícia Civil prendeu um homem de 69 anos acusado de homicídio, foragido desde a última segunda-feira (5), quando o crime foi cometido em Maracaju. A ação foi realizada pela Delegacia de Dois Irmãos do Buriti, em apoio à Delegacia de Maracaju, responsável pela investigação.

Segundo a polícia, o suspeito teria jogado seu carro contra a vítima de forma intencional, causando a morte no local. Após a confirmação dos fatos, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva do acusado, que foi autorizada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca.

Com o mandado em mãos, os agentes iniciaram as buscas, que terminaram com a localização e entrega do autor ao presídio regional de Dois Irmãos do Buriti.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer a motivação do crime, que ainda não foi confirmada. O suspeito será interrogado nos próximos dias. Se denunciado, poderá ir a julgamento por júri popular.

A Delegacia de Maracaju reforça seu compromisso com a segurança pública e lembra que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp (67) 9.9663-3977.

