Suspeito de matar homem em assentamento tem casa incendiada

Casa incendiada em MS / Divulgação

Foi identificado o suspeito pelo assassinato de um homem de 38 anos. O crime aconteceu na noite de terça-feira (21), no Assentamento Santo Antônio, em Itaquiraí.

O suspeito fugiu e teve a casa incendiada.

Conforme o registro policial, equipe da delegacia da cidade foi até a casa de Mario e a encontraram totalmente destruída pelas chamas, junto com uma motocicleta que estava estacionada no local. A faca usada no crime também estava na residência e foi apreendida

O suspeito ainda está sendo procurado, por isso, não há detalhes sobre a motivação do crime.

Testemunhas contaram que a vítima foi surpreendida pelo autor, que lhe desferiu diversos golpes de faca. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu.