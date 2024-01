Suspeito é preso em Nioaque após confissão a testemunhas de assassinato

Delegacia de Nioaque / Divulgação/PCMS



"Chegou uma informação de uma pessoa que estava na cidade na noite de ontem, 21, e acabou relatando para algumas testemunhas que havia praticado um homicídio nessa cidade. A princípio, as testemunhas não acreditaram, tendo em vista o estado de embriaguez da pessoa que estava afirmando isso. Só que, quando foi hoje, viram as notícias e aí vieram relatar essa situação. A gente empreendeu diligências e já localizamos essa pessoa. A princípio, ele nega, mas as testemunhas confirmam que, de fato, era ele que estava afirmando. Inclusive, ele tem dado até detalhes sobre o fato que teria utilizado faca e que teria vindo até essa cidade para cometer o homicídio”, explicou o delegado.



A motivação por trás do brutal assassinato ainda não foi esclarecida, e as investigações estão em andamento. O crime ocorreu no bairro Monte Alto, onde Sidnei foi encontrado morto com múltiplos ferimentos causados por faca, pelo próprio filho, na sala de sua residência.