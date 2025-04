Suspeito de matar jovem a facadas em Corumbá é preso

Prisão feita por equipes de Corumbá e Ladário / PCMS

Equipes da Delegacia de Polícia Civil de Corumbá e Ladário prenderam um jovem de 27 anos, 12 horas após assassinar Giovani da Costa Coelho, de 24 anos, em Corumbá, na última sexta-feira, 25.

De acordo com as investigações, durante a madrugada do mesmo dia, irmãos, de 24 e 25 anos, e o suspeito estavam em uma conveniência no bairro Cravo Vermelho, em Corumbá, consumindo bebidas alcoólicas e em razão de uma rixa anterior, o autor desferiu uma facada no tórax de um dos irmãos, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

O outro irmão tentou intervir e foi atingido com um golpe grave no olho, mas conseguiu fugir e recebeu atendimento médico no pronto-socorro.

Após o crime, a Polícia Civil realizou buscas incessantes, coletou imagens de câmeras de segurança e ouviu testemunhas, além da vítima sobrevivente. As diligências permitiram a rápida identificação, localização e prisão em flagrante do autor. O preso foi encaminhado para a unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.

Denúncias para as Delegacias de Ladário e Corumbá, podem ser feitas pelos números: (67) 3226-1090 e (67) 3234-7100. O sigilo da identidade e do número telefônico dos denunciantes será mantido.

