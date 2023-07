Suspeito de matar jovem atropelado em Bela Vista é preso

Veículo apreendido / Foto: Divulgação

O suspeito, que não teve a identidade divulgada, de matar Gabriel Vinicius Soares Ribeiro, de 22 anos, atropelado em Bela Vista, foi preso nesta sexta-feira, 28, pela Polícia Civil.

O atropelamento aconteceu por volta das 4h30 do último domingo, 23, na Rua Mario Batilani, nas imediações da festa “Expobel”. Conforme o apurado, a vítima seguia a pé, com mais um amigo, para o centro da cidade, quando foi atingido pelo veículo do investigado que fugiu sem prestar socorro. Gabriel, que era militar do Exército Brasileiro, chegou a ser socorrido, mas devido à gravidade dos ferimentos, faleceu no hospital local.

Dois dias após o crime, já na segunda-feira, a SIG (Seção de Investigações Gerais) da região conseguiu identificar o autor do crime e também o veículo utilizado, trabalho que foi dificultado pela ausência de câmeras e testemunhas no local dos fatos.

Após o decreto da prisão preventiva pelo Poder Judiciário, o investigado passou a ser monitorado, sendo apurado que este estava se escondendo em Dourados, na casa de parentes, assim como o veículo estaria na cidade de Guia Lopes da Laguna. Na manhã de hoje, o investigado foi capturado e o veículo apreendido, o qual será submetido à perícia.

Motorista embriagado

O caso está sendo tratado e investigado como homicídio doloso, com dolo eventual, quando o agente assume o risco de produzir o resultado morte, eis que há indícios do consumo de álcool por parte do suspeito em momento anterior ao crime.

A investigação, desenvolvida pela Delegacia de Bela Vista, contou com o apoio do Exército Brasileiro e também da SIG de Dourados.