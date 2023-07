Suspeito de matar jovem durante festival de pipa em Três Lagoas é preso na Bahia

Jovem será transferido para MS / Divulgação

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira, 26, o jovem de 19 anos suspeito de assassinar com um tiro na nuca Richard Veiga de Oliveira, de 20 anos, durante um festival de pipa em Três Lagoas. O rapaz estava foragido há um mês e foi localizado na cidade Mucuri, interior da Bahia.

O crime ocorreu em 25 de junho, no Parque Residencial Orestes Prata Tibery, quando durante um festival de pipas, Richard foi alvejado na nuca, por um disparo de arma de fogo. Durante as investigações do SIG (Sessão de Investigação Geral) de Três Lagoas, conforme depoimentos testemunhais, o autor do disparo foi identificado por, além de um comparsa de 18 anos que fornecido a arma de fogo utilizada no crime.

Diante das evidências, a Polícia Civil representou pelas prisões temporárias dos dois indivíduos, e após manifestação favorável do Ministério Público, os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas/MS. Dias depois, M.S.N.N. foi preso. Já o autor do tiro não havia sido encontrado na ocasião.

Segundo a polícia, os agentes da SIG e da NRI (Núcleo Regional de Inteligência) permaneceram em diligências e investigações para localização deste autor, durante quase um mês, e conseguiram apurar que ele estaria escondido, na residência de um primo, na cidade de Mucuri, no Estado da Bahia. Com a possível localização, foram acionados policiais civis daquele Estado, solicitando apoio para o cumprimento do mandado de prisão.

Assim, logo no início da manhã de hoje, a prisão foi efetuada por agentes integrantes da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, da cidade de Teixeira de Freitas/BA. O preso já está custodiado e estão sendo tomadas as providências necessárias para seu recâmbio até a cidade de Três Lagoas.