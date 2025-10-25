Suspeito de matar morador com tiro na cabeça é preso em Rio Brilhante

Polícia Civil de Rio Brilhante cumpriu mandado de prisão nesta quinta-feira (23)
Homem é preso por homicídio ocorrido em março em Rio Brilhante / PCMS
A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Rio Brilhante, prendeu na tarde desta quinta-feira (23) um homem investigado pela execução de um morador do bairro Vila Fátima, ocorrida em março deste ano.
A vítima foi morta com um disparo de arma de fogo na cabeça, dentro de uma residência. Desde o crime, a Polícia Civil vinha realizando diligências e reunindo informações que permitiram identificar o autor.
Com base nas provas coletadas durante o inquérito policial, a Justiça deferiu o pedido de prisão, que foi cumprido nesta quinta-feira. O investigado permanece à disposição da Justiça.
