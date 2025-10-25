Suspeito de matar morador com tiro na cabeça é preso em Rio Brilhante

Homem é preso por homicídio ocorrido em março em Rio Brilhante / PCMS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Rio Brilhante, prendeu na tarde desta quinta-feira (23) um homem investigado pela execução de um morador do bairro Vila Fátima, ocorrida em março deste ano.

A vítima foi morta com um disparo de arma de fogo na cabeça, dentro de uma residência. Desde o crime, a Polícia Civil vinha realizando diligências e reunindo informações que permitiram identificar o autor.

Com base nas provas coletadas durante o inquérito policial, a Justiça deferiu o pedido de prisão, que foi cumprido nesta quinta-feira. O investigado permanece à disposição da Justiça.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!