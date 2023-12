Suspeito de matar rival do tráfico é preso em Campo Grande

Polícia Civil / Divulgação

Policiais da Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) prenderam nesta segunda-feira, 11, um homem de 34 anos, em Campo Grande, suspeito de assassinar o rival no tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil, Paulo Victor Soares da Silva foi morto no dia 13 de agosto, em Trindade, no estado de Goiás. O motivo seria uma discuta de facções criminosas no tráfico de drogas.

A Justiça expediu o mandado de prisão, cumprido nesta manhã pela polícia.