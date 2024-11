Suspeito de matar vizinho é preso com enxada tentando esconder sangue

Vale do Ivinhema

Um homem suspeito de assassinar Antônio Fernandes de Souza a facadas, na noite de sexta-feira (15), foi flagrado tentando esconder sangue da vítima com o auxílio de uma enxada. O crime ocorreu em uma estrada vicinal de Novo Horizonte do Sul.

Uma testemunha do crime informou à polícia que a vítima e o suspeito estavam em seu sítio, momento em que começaram a discutir.

O suspeito foi embora para sua propriedade rural, que fica cerca de 100 metros do local, mas minutos depois Antônio saiu de moto para ir resolver o mal-entendido com o homem.

Como o homem demorou a voltar, a testemunha e seu marido foram procurá-lo e o encontraram caído na beira da estrada com marca de perfurações no peito, aparentemente sem vida, publicou o Campo Grande News.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi até o local, mas quando a equipe chegou, Antônio já estava morto.

A Polícia Militar e a funerária foram acionadas. No momento em que as equipes aguardavam a perícia, escutaram uma moto se aproximando, mas ao perceber a movimentação na estrada, o condutor do veículo desligou o motor e o veículo não foi mais visto.

Minutos depois, no sítio do suspeito, a polícia percebeu luzes de lanternas acesas e os cachorros latindo.

A equipe foi até o local e, ao vistoriarem o terreno, encontraram o suspeito e sua esposa tentando esconder uma marca de sangue que estava no chão com o auxílio de uma enxada.

Com o flagrante, o suspeito foi preso.

Ele tinha ferimento na mão e foi levado ao pronto-socorro.

Após receber o atendimento, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema.