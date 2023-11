Suspeito de tentar furtar casa de ex-vice-prefeito de Naviraí é preso

Polícia Civil de Naviraí / Foto: Divulgação

Um homem de 27 anos foi preso nesta terça-feira, 14, após tentar roubar a casa do ex-vice-prefeito de Naviraí. Durante a madrugada policiais militares conseguiram efetuar a prisão de um dos autores que estava na parte de fora do imóvel, entretanto, o outro autor que entrou na casa conseguiu fugir do local.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos invadiram a casa na Rua Guaiçara, no bairro Jardim Ipê. Uma ronda foi feita na região, mas o segundo envolvido não foi localizado.

No momento da abordagem o homem, que possui uma extensa ficha criminal, prontamente confessou participação no roubo tentado, confirmando ter sido ele a pessoa que teria adentrado ao local. Diante dos fatos ele foi encaminhado à 1ªDP de Naviraí, onde também foi autuado em flagrante.