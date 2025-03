Suspeito de tentativa de assassinato Ã© preso em MS

Delegacia de Chapadão do Sul / Polícia Civil

Na madrugada de domingo, 2, a Polícia Civil de Chapadão do Sul esclareceu a tentativa de homicídio ocorrida em um bar no bairro Palmeiras. A vítima foi atingida por golpes de faca após um desentendimento familiar.

Após a comunicação dos fatos, equipes da delegacia realizaram diligências que resultaram na localização e prisão do autor, identificado como um jovem de 21 anos, nas proximidades de sua residência.

Durante a abordagem, o autor confessou a prática do crime e forneceu detalhes sobre o ocorrido. Em continuidade às diligências, os investigadores localizaram a faca utilizada no crime, que estava escondida no telhado da residência do autor.

Além da confissão e da apreensão da arma do crime, a Polícia Civil também localizou as roupas usadas pelo autor no momento da ação, e testemunhas presenciais reconheceram formalmente o autor por meio de termo de reconhecimento.

