Suspeito de tentativa de homicídio é preso em flagrante em Anaurilândia

Divulgação Polícia Civil

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (26), em Anaurilândia, suspeito de tentar matar outro homem com golpes de faca no bairro Jardim Esperança. A prisão aconteceu poucas horas após o crime, graças à ação rápida das equipes da Delegacia de Polícia local.

A vítima foi encaminhada ao hospital com várias perfurações de arma branca. Apesar de inicialmente não colaborar com as investigações, familiares prestaram informações que ajudaram na identificação dos envolvidos.

Em diligência, os policiais localizaram os suspeitos e um deles confessou o crime, além de indicar onde havia escondido a faca usada no ataque.

A Polícia Civil também realizou perícia no local, exames de corpo de delito e preservação da cena do crime. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, com indícios de excesso doloso em legítima defesa.

Diante da gravidade do fato e do risco de novos crimes, a autoridade policial solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva. O suspeito segue custodiado e à disposição da Justiça.

