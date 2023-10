Suspeito de tentativa de homicídio é preso em Ivinhema

A Polícia Civil de Ivinhema prendeu, no domingo (15), um suspeito de uma tentativa de homicídio no início do mês. Outro suspeito foi preso poucos dias depois da tentativa de assassinato.

Na ocasião, dois homens teriam tentando matar a tiros a vítima, porém, acabaram errando os disparos.

Assim que soube do crime, a Delegacia de Ivinhema deu início aos trabalhos investigativos, que resultou, no dia 6, na prisão do primeiro suspeito, de 43 anos, que no momento da prisão portava uma pistola.

As investigações seguiram, e o segundo suspeito, de 38 anos, foi preso. Também foi apreendido o carro utilizado na tentativa de homicídio.