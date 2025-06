Suspeito de tentativa de homicídio em fazenda de Jardim é preso em Bonito

Suspeito foi localizado em Bonito / PCMS

Um homem de 41 anos foi preso nesta segunda-feira (23) em Bonito, suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 15 de junho, em uma fazenda na zona rural do município de Jardim, em Mato Grosso do Sul.

A ação foi resultado de uma investigação conjunta entre as SIG (Seções de Investigações Gerais) da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Jardim e da Delegacia de Bonito, com apoio da Polícia Militar de Bonito. O suspeito foi detido após diligências conduzidas pelas equipes envolvidas no caso.

Após a prisão, o homem indicou aos policiais o local onde teria escondido a arma supostamente utilizada no crime. A equipe da 1ª DP de Jardim se deslocou até uma área de mata, onde localizou e apreendeu uma espingarda calibre .22.

A prisão preventiva do suspeito foi solicitada pela Polícia Civil e deferida pela Justiça, com base na representação do delegado responsável pelo inquérito, titular da 1ª Delegacia de Jardim.

As investigações seguem em andamento.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!