Suspeito de tentativa de sequestro em Aquidauana alega "engano" em depoimento

Volkswagen Gol branco, seria de uma locadora / O Pantaneiro

Nesta terça-feira, dia 5, o suspeito de uma tentativa de sequestro na Rua Sete de Setembro em Aquidauana foi localizado em Bela Vista-MS.

Em um depoimento preliminar concedido à polícia, o homem suspeito relatou que tudo não passou de um engano. Segundo sua versão, ele teria alertado a adolescente em questão a andar rapidamente, pois acreditava que alguém a seguia devido ao fato de ela estar segurando um celular. O indivíduo argumentou que agiu de boa fé, preocupado com a segurança da jovem.

No entanto, as alegações do suspeito não foram tomadas como verdade pela Polícia Civil, que continua a investigação do caso. As autoridades estão analisando imagens das câmeras de segurança próximas ao local do ocorrido, além do depoimento formal do suspeito.

Segundo a polícia, está previsto o depoimento especial da adolescente envolvida no caso, que terá a oportunidade de relatar sua versão dos fatos às autoridades.

Entenda o caso:



A Polícia Civil de Aquidauana investiga uma tentativa de sequestro de uma adolescente de 12 anos, na Rua Sete de Setembro. O carro indicado pela vítima, um Volkswagen Gol branco, seria de uma locadora.

Ao O Pantaneiro, a delegada que responde pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), Karolina Souza Pereira, informou que o pai da vítima procurou a unidade para registrar o boletim de ocorrência sobre a tentativa de sequestro.

Segundo o pai, o crime aconteceu na Rua Sete de Setembro, na segunda-feira, 4, um suposto homem dentro carro branco de uma locadora teria tentado capturar a Adolescente.