Suspeito de violÃªncia domÃ©stica contra a ex e a filha Ã© preso em MS

Polícia Civil de Três Lagoas / Divulgação/PCMS

Na manhã desta sexta-feira, 7, a Polícia Civil de Três Lagoas, por meio dos agentes da SIG (Seção de Investigação Geral) e da 3ª Delegacia de Polícia, em apoio à DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), prendeu um homem de 42 anos, suspeito de praticar diversos crimes em situação de violência doméstica.

O mandado de prisão preventiva foi expedido na quinta-feira, 6, após o suspeito descumprir medidas protetivas de urgência fixadas judicialmente. O homem, com uma extensa ficha criminal, possui cerca de vinte registros de boletins de ocorrência, nos quais é acusado de crimes como ameaça, lesão corporal dolosa, injúria, dano, vias de fato e descumprimento de medidas protetivas, todos relacionados à violência doméstica.

As vítimas dos crimes são diversas e incluem três ex-mulheres, a mãe e a filha do suspeito, com os delitos ocorrendo em diferentes ocasiões.

Diante da reincidência nas práticas criminosas e do descumprimento das medidas cautelares, o Ministério Público de Três Lagoas solicitou a prisão preventiva do homem, o que foi autorizado pelo Juízo da Vara da Infância, Adolescência e Violência Doméstica e Familiar. Após o cumprimento do mandado de prisão na sede da SIG, o suspeito foi encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e, posteriormente, será transferido para a Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A SIG de Três Lagoas solicita a colaboração da população, incentivando denúncias sobre a prática de crimes e a localização de foragidos da Justiça. As informações podem ser enviadas pelos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp), com garantia de sigilo e anonimato.