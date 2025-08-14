Acessibilidade

14 de Agosto de 2025

Polícia

Suspeito de violência doméstica é alvo de operação em Dois Irmãos do Buriti

Polícia Civil apreende armas e munições durante operação

Redação

Publicado em 14/08/2025 às 18:54

Atualizado em 14/08/2025 às 18:56

Armas e munições apreendidas / PCMS

Durante a manhã desta quarta-feira (14), a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em duas propriedades rurais no distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti, como parte das ações da Operação Shamar, voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher.

A ação foi realizada por equipes das delegacias de Miranda e Dois Irmãos do Buriti, após investigação sobre um caso de perseguição registrado em Miranda. A vítima relatou que o ex-companheiro, de 59 anos, a perseguia de forma constante e estaria em posse de armas de fogo, o que aumentava o temor por sua segurança.

Com base nas informações, a 1ª Vara Criminal da Comarca de Miranda autorizou a medida cautelar. As equipes localizaram o suspeito em uma das propriedades, onde foram encontradas diversas armas de fogo e 277 munições. Uma carabina calibre .22 e uma espingarda calibre .20 estavam sem documentação, e duas pistolas calibre .380, embora registradas, estavam com o certificado vencido. Em outro imóvel, um revólver calibre .38 com três munições foi apreendido, também sem registro legal.

O homem assumiu a posse do armamento e foi preso em flagrante por posse ilegal de armas e munições de uso permitido. Ele foi conduzido à Delegacia de Dois Irmãos do Buriti, onde foram adotadas as providências legais.

