Suspeito de violência doméstica é preso em Aquidauana

Polícia Militar de Aquidauana / Instagram do 7º Batalhão PMMS

O 7º Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana prendeu, na tarde de quinta-feira, 20, um homem suspeito de praticar violência doméstica contra sua ex-companheira. A denúncia, registrada via COPOM, relatava ameaças e injúrias no bairro Nova Aquidauana, o que mobilizou a equipe para o local.

Ao chegarem à residência, os policiais encontraram a vítima, que relatou que o suspeito havia invadido sua casa sem permissão, proferido ofensas e ameaçado sua integridade. A mulher também entregou imagens gravadas em seu celular, que registraram o momento da invasão.

O suspeito negou as acusações, afirmando que apenas tentava resolver questões relativas aos filhos em comum. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Atendimento à Mulher de Aquidauana, onde o caso foi registrado e as providências legais foram tomadas. O advogado do suspeito também esteve presente na delegacia para acompanhar o caso.