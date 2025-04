Suspeito de violência doméstica é preso em Dois Irmãos do Buriti

Polícia Militar de Aquidauana / Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

Um homem de 28 anos foi preso no último domingo, 30, por agressão e ameaça contra sua companheira e outros familiares no município de Dois Irmãos do Buriti. O irmão da vítima, um adolescente de 15 anos, procurou a Polícia Militar para relatar que sua irmã estava sendo agredida e ameaçada de morte pelo companheiro, que estava armado com uma faca.

A equipe se deslocou até o endereço indicado e encontrou o suspeito em estado de agressividade. Segundo relatos da vítima, a violência começou após o casal sair de uma lanchonete. Durante o trajeto para casa, o autor teria a agredido fisicamente, arranhando seu rosto e tentando atingi-la com uma faca, o que resultou em um corte na mão da vítima ao tentar se defender.

Já na residência, o agressor teria continuado as ameaças e atacado outros membros da família, causando ferimentos em seu padrasto e em seu cunhado.

Os policiais realizaram a abordagem e encontraram a faca utilizada no quintal da casa. Ele foi encaminhado à Delegacia local, enquanto as vítimas receberam atendimento médico no Hospital Cristo Rei.