Suspeito de violência doméstica é preso em Ribas do Rio Pardo

A Operação Shamar é uma mobilização coordenada em todo o país / PCMS

Segundo a corporação, o suspeito foi localizado na área urbana do município após diligências realizadas pelos investigadores. Ele foi preso preventivamente de forma segura e sem apresentar resistência.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu, na tarde desta quinta-feira, 7, um homem de 30 anos suspeito de praticar violência doméstica em Ribas do Rio Pardo, a 97 km de Campo Grande. A ação foi conduzida pelo SIG (Setor de Investigações Gerais), da Delegacia local, como parte da Operação Shamar, iniciativa nacional de enfrentamento à violência contra a mulher.

A Polícia Civil reafirmou, por meio de nota, o compromisso em atuar com rigor na apuração de crimes relacionados à violência doméstica e familiar, garantindo a proteção das vítimas e a responsabilização dos agressores.

A Operação Shamar é uma mobilização coordenada em todo o país, com foco na repressão de crimes cometidos contra mulheres, especialmente no ambiente doméstico. A ação integra esforços das forças de segurança pública e órgãos do sistema de justiça para ampliar o combate a esse tipo de violência.

