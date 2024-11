Suspeito é detido por funcionário após furto em supermercado

Arquivo/Jornal O Pantaneiro

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em um supermercado localizado na Avenida da Integração, em Anastácio. O fato aconteceu ontem, dia 6.

Ao chegar ao local, a equipe de moto patrulhamento tático GETAM encontrou o suspeito, um homem de 23 anos, detido por um funcionário do estabelecimento.

O funcionário relatou que o suspeito foi flagrado com uma sacola contendo diversos itens alimentícios que não haviam sido pagos, incluindo três bandejas de presunto, duas de muçarela, uma massa de lasanha, uma lata de massa de tomate e duas sacolas de carne, com um valor total estimado em R$ 114,70.

Diante do ocorrido,o funcionário acionou a Polícia Militar, que encaminhou o indivíduo à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio.

O suspeito declarou estar cumprindo medidas judiciais e assinando diariamente no fórum da cidade devido a uma condenação anterior por tráfico de drogas. Ele também confessou já ter furtado o mesmo supermercado em ocasiões anteriores e admitiu ter cometido furto em outro mercado da região.

A operação contou com o apoio da equipe RP1 de Aquidauana, que auxiliou na condução do suspeito à delegacia. As autoridades explicaram que o uso de algemas foi necessário.