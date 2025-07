Suspeito é levado para delegacia de Corumbá por ameaça e perseguição da ex

Operação em Corumbá / Polícia Civil

A DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Corumbá conduziu, na manhã desta quarta-feira (10), um homem de 42 anos por descumprimento de medida protetiva de urgência. A medida judicial o proibia de se aproximar ou manter contato com a ex-companheira, de 31 anos, por qualquer meio.

De acordo com a Polícia Civil, o descumprimento ocorreu mesmo após o suspeito ter sido formalmente notificado das restrições impostas pela Justiça. No início de julho, a vítima registrou boletim de ocorrência relatando que o homem a perseguiu até a porta da escola frequentada pelo filho do casal, proferindo ameaças e xingamentos.

Além deste episódio, o investigado também responde a um inquérito por apropriação indébita no contexto de violência doméstica, ocorrido no final de junho.

Diante da persistência nas condutas de perseguição e intimidação, a Delegacia da Mulher representou pela prisão preventiva do suspeito. O Poder Judiciário, por sua vez, deferiu a aplicação de medida cautelar de monitoramento eletrônico.

O homem foi localizado e detido por equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) da DAM e, em seguida, encaminhado à UMMVE (Unidade Mista de Monitoramento Virtual Eletrônico), onde foram adotadas as providências legais.

