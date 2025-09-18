Suspeito é preso após agredir esposa com faca de serra em MS

Prisão feita pela Polícia Civil / Divulgação

O suspeito recebeu voz de prisão no local e foi conduzido à DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), onde foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

A Polícia Civil de Bataguassu prendeu em flagrante, na manhã desta quinta-feira (18), um homem por agredir a companheira. A equipe foi acionada após denúncia anônima e encontrou a vítima com lesões visíveis, incluindo um ferimento na boca e outro na coxa, este último supostamente causado por uma faca de serra.

A vítima relatou manter relacionamento com o agressor há cerca de dois anos e afirmou que ele faz uso frequente de álcool e drogas, tornando-se agressivo. Segundo o depoimento, ela já teria sofrido outras agressões anteriormente e manifestou o desejo de deixar a cidade para se afastar da situação. A Assistência Social foi acionada para prestar apoio à mulher.

A Polícia Civil reforça seu compromisso no combate à violência contra mulheres e destaca a importância das denúncias, que podem ser feitas de forma anônima.

