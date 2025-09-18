Suspeito é preso após agredir esposa com faca de serra em MS

Vítima apresentava ferimentos e relatou histórico de violência
Prisão feita pela Polícia Civil / Divulgação
A Polícia Civil de Bataguassu prendeu em flagrante, na manhã desta quinta-feira (18), um homem por agredir a companheira. A equipe foi acionada após denúncia anônima e encontrou a vítima com lesões visíveis, incluindo um ferimento na boca e outro na coxa, este último supostamente causado por uma faca de serra.
O suspeito recebeu voz de prisão no local e foi conduzido à DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), onde foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.
A vítima relatou manter relacionamento com o agressor há cerca de dois anos e afirmou que ele faz uso frequente de álcool e drogas, tornando-se agressivo. Segundo o depoimento, ela já teria sofrido outras agressões anteriormente e manifestou o desejo de deixar a cidade para se afastar da situação. A Assistência Social foi acionada para prestar apoio à mulher.
A Polícia Civil reforça seu compromisso no combate à violência contra mulheres e destaca a importância das denúncias, que podem ser feitas de forma anônima.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Homem é esfaqueado pelo vizinho em Ribas do Rio Pardo
Fábrica abre vagas em Ribas do Rio Pardo nas áreas industrial e florestal
Palestra sobre golpes digitais é realizada no CRAS em Ribas do Rio Pardo
Meio Ambiente
Ação foi realizada na região da Barra do São Lourenço para prevenção de incêndios
Polícia
Ação conjunta também apreendeu cigarros contrabandeados e veículos roubados na BR-267
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS