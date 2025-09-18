Acessibilidade

18 de Setembro de 2025 • 19:26

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Suspeito é preso após agredir esposa com faca de serra em MS

Vítima apresentava ferimentos e relatou histórico de violência

Redação

Publicado em 18/09/2025 às 18:32

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Prisão feita pela Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil de Bataguassu prendeu em flagrante, na manhã desta quinta-feira (18), um homem por agredir a companheira. A equipe foi acionada após denúncia anônima e encontrou a vítima com lesões visíveis, incluindo um ferimento na boca e outro na coxa, este último supostamente causado por uma faca de serra.

O suspeito recebeu voz de prisão no local e foi conduzido à DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), onde foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Leia Também

• PM registra ocorrências de trânsito e violência doméstica em Corumbá e Ladário

• MS terá 1.250 plantões para atendimento às vítimas de violência doméstica

• Polícia Militar atende ocorrência de violência doméstica em Corumbá

A vítima relatou manter relacionamento com o agressor há cerca de dois anos e afirmou que ele faz uso frequente de álcool e drogas, tornando-se agressivo. Segundo o depoimento, ela já teria sofrido outras agressões anteriormente e manifestou o desejo de deixar a cidade para se afastar da situação. A Assistência Social foi acionada para prestar apoio à mulher.

A Polícia Civil reforça seu compromisso no combate à violência contra mulheres e destaca a importância das denúncias, que podem ser feitas de forma anônima.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Policial

Polícia Civil prende foragido de alta periculosidade em zona rural de Anaurilândia

Polícia

Suspeito de homicídio é preso em Corumbá após mais de um mês foragido

Polícia

Idoso condenado por homicídio é preso em Ribas do Rio Pardo

Homem é esfaqueado pelo vizinho em Ribas do Rio Pardo

Fábrica abre vagas em Ribas do Rio Pardo nas áreas industrial e florestal

Palestra sobre golpes digitais é realizada no CRAS em Ribas do Rio Pardo

Policial

Jovem de 19 anos é apreendido por estupro de vulnerável em Corumbá

Publicidade

Tragédia

Idoso é morto a facada pelo próprio irmão em Campo Grande

ÚLTIMAS

Meio Ambiente

Brigadistas voluntários fazem aceiro para evitar incêndios em Corumbá

Ação foi realizada na região da Barra do São Lourenço para prevenção de incêndios

Polícia

PRF e PMMS apreendem mais de 1 tonelada de maconha em Maracaju

Ação conjunta também apreendeu cigarros contrabandeados e veículos roubados na BR-267

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo