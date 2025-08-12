Suspeito é preso após tentativa de roubo no Centro de Miranda

Delegacia de Miranda / O Pantaneiro, Arquivo

Na noite da última segunda-feira, 11, entre 19h15 e 19h40, um jovem foi preso em flagrante após uma tentativa de assalto na região central de Miranda, na Rua Tiradentes, nas proximidades da Ponte de Maria do Rosário.

Segundo a Polícia Militar, duas pessoas caminhavam pelo local quando foram abordadas por dois indivíduos em uma bicicleta. A dupla anunciou o assalto, simulando estar armada, e exigiu os pertences das vítimas.

Ao perceberem a ação, as vítimas gritaram por ajuda, chamando a atenção de moradores da região. Um dos suspeitos conseguiu fugir, enquanto o outro foi contido por populares até a chegada da guarnição.

O homem detido apresentava um ferimento no nariz, possivelmente provocado por uma queda durante a tentativa de fuga. Ele afirmou portar uma faca, mas nenhum objeto foi localizado durante a revista.

Após receber atendimento médico, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Miranda, onde foi autuado por tentativa de roubo. A bicicleta utilizada na ação foi deixada sob os cuidados de moradores que disseram conhecer o dono. As vítimas não apresentavam lesões aparentes e foram liberadas.

A Polícia Civil investiga o caso e procura o segundo envolvido.

