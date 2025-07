Suspeito é preso com 21,8 kg de cocaína em tanque de combustível na BR-262

O condutor disse que levaria o carro até Campo Grande com a droga / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 21,8 quilos de cocaína na madrugada desta quarta-feira (30), em Miranda, durante abordagem a um veículo no km 602 da BR-262. A droga estava escondida dentro do tanque de combustível do carro.

O flagrante ocorreu após a equipe da PRF parar um Chevrolet Prisma, ocupado por dois homens. Segundo os policiais, o nervosismo do condutor e as respostas contraditórias levantaram suspeitas, levando a uma fiscalização mais detalhada do veículo.