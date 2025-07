Suspeito é preso com carga de cigarros contrabandeados em Campo Grande

Equipe da Garras em atuação / PCMS

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante na última quinta-feira (17), no Bairro Portal do Caiobá, em Campo Grande, durante uma ação da GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros). Ele é suspeito de envolvimento com contrabando, após ser flagrado transportando grande quantidade de cigarros de origem paraguaia.

A equipe do GARRAS realizava diligências na região com o objetivo de localizar um foragido da Justiça por roubo majorado com uso de arma de fogo. Durante as buscas, os policiais avistaram um veículo GM Astra com insulfilm irregular e suspensão rebaixada, características que levantaram suspeita de que o carro estivesse transportando várias pessoas.