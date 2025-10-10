Suspeito é preso em MS após matar de morador de rua a pauladas

Os três foram ouvidos na SIG / PCMS

Na tarde desta sexta-feira (10), a Polícia Civil de Três Lagoas, por meio da SIG (Seção de Investigação Geral) prendeu um homem de 27 anos suspeito de ter participado do homicídio de um morador de rua, ocorrido no dia 31 de agosto de 2025.

De acordo com as investigações, a vítima foi encontrada próxima a um terreno no bairro Paranapunga, com graves lesões na cabeça e no tórax. Após ser socorrida com vida, morreu em razão dos ferimentos.

A partir do boletim de ocorrência, agentes da SIG e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) iniciaram diligências que resultaram na identificação do principal suspeito e de mais dois participantes, ambos adolescentes. Constatouse que a motivação do crime teria sido um furto cometido pela vítima contra o homem preso hoje. As investigações apontam que a vítima foi agredida com chutes, socos, golpes com paus e outros objetos. Os suspeitos tentaram atear fogo no corpo, sem êxito.

Os três foram ouvidos na SIG e admitiram participação, embora com versões contraditórias. Diante da gravidade e da crueldade do crime, o delegado da SIG requereu a prisão temporária do adulto. Após parecer favorável do Ministério Público, o mandado foi expedido pela Vara do Juízo das Garantias, do Tribunal do Júri e da Execução Penal da Comarca de Três Lagoas.

Poucas horas depois, o suspeito foi localizado e preso. Ele será indiciado por homicídio triplamente qualificado — motivo torpe, emprego de meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima — além de corrupção de menores. Em caso de condenação, pode enfrentar pena superior a 30 anos de prisão.

A participação dos adolescentes será apurada por procedimento específico, que pode resultar em internação na UNEI por até três anos.

