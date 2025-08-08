Suspeito é preso na Capital por adulterar placa e transportar produtos ilegais

O veículo e os cigarros eletrônicos foram apreendidos e encaminhados para a sede da DEFURV
Itens apreendidos pela polícia / PCMS
Um homem de 50 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira, 8, em Campo Grande, suspeito de adulterar a placa de um veículo e transportar mercadorias de origem ilegal. A prisão foi realizada por investigadores da DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos), durante diligências relacionadas a um roubo ocorrido na noite anterior.
Durante o deslocamento para apurar o crime, a equipe da Polícia Civil identificou uma caminhonete VW Saveiro com indícios de adulteração na placa. Após abordagem, os policiais constataram que a modificação havia sido feita com o uso de fita isolante.
Na caçamba do veículo foram encontrados diversos cigarros eletrônicos, caracterizando descaminho, crime relacionado à entrada irregular de mercadorias no país sem o devido recolhimento de impostos.
Segundo a Polícia Civil, o motorista confessou ter alterado os sinais identificadores do veículo e relatou que havia recebido os produtos na noite anterior. Ele afirmou ainda que faria a entrega dos itens a um terceiro em Campo Grande no momento em que foi abordado.
O suspeito foi autuado pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação. O veículo e os cigarros eletrônicos foram apreendidos e encaminhados para a sede da DEFURV.
A Polícia Civil reforça a importância da participação da população no combate a crimes envolvendo veículos e produtos ilegais. Informações e denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da DEFURV: (67) 99224-3346.
