Suspeito é preso por tráfico de drogas qualificado próximo a hospital em Anastácio

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia / Divulgação

Um jovem de 18 anos foi preso na tarde desta quarta-feira, 9 por tráfico de drogas qualificado, nas proximidades do Hospital Municipal de Anastácio. A ação foi realizada por uma equipe do GETAM (Grupamento Tático Motorizado), do 7º Batalhão da Polícia Militar, que patrulhava a região quando identificou o suspeito em atitude suspeita.

Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo tentou se esconder e dispensou um pacote sob um veículo estacionado. Durante a abordagem, os policiais encontraram o pacote contendo 21 gramas de substância análoga à maconha. Questionado, o jovem confessou que traficava drogas e indicou o local onde mantinha o restante do entorpecente.